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Гол Месси принес победу "Барселоне" в центральном поединке Примеры

Гол Месси принес победу "Барселоне" в центральном поединке Примеры

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В центральном противостоянии 15 тура испанской Примеры в гости в мадридский "Атлетико" посетила каталонская "Барселона", сообщает УНН.

Героем баталии стал лидер "блаугранас" Лионель Месси. На 86 минуте аргентинец обыгрался передачей в стеночку с другим нападающим Луисом Суаресом и послал мяч в нижний угол ворот, который стал единственным в встречи - 1: 0.

Для каталонского клуба победа стала третьей подряд. Команда Вальверде набрала 31 очко и догнала на вершине чемпионата "Реал". "Атлетико" остался с 25 баллами - 6 строчку.

Отметим, что оба клуба выступают в Лиге чемпионов причем "Барселона" гарантировала себе выход в плей-офф.

Источник: УНН
Теги: футбол
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