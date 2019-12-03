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В Сирии в результате российских авиаударов погибли 15 мирных жителей

В Сирии в результате российских авиаударов погибли 15 мирных жителей

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Сирии не менее 15 гражданских лиц были убиты 2 декабря авиаударами, которые нанесла сирийская и российская авиация в провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По данным "Сирийской обсерватории прав человека", 13 человек погибли во время обстрела рынка в городе Маарет аль-Нуман, которое граничит с Турцией и преимущественно содержится оппозиционными силами. Еще 18 человек получили ранения, большинство из них - в тяжелом состоянии.

Один человек, по данным Обсерватории, погибла в Саракеби в юго-восточной части Идлиб, еще один - в поселке Аль-Сарман вблизи Маарет аль-Нуман.

Председатель организации Рами Абдель Рахман добавил, что российские самолеты также нанесли удары по поселку Кфар Сиджна к югу от города Идлиб.

Напомним, в Сирии взорвалось авто: 15 человек погибли, 30 - ранены.

Источник: УНН
Теги: Сирия
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