В "Борисполе" разоблачили пятерых иранцев, которые пытались попасть в ЕС по поддельным паспортам

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Пять граждан Ирана, которые пытались провернуть аферу в аэропорту "Борисполь", разоблачили сотрудники Госпогранслужбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Воспользоваться поддельными документами и вылететь в страны Европейского Союза иностранцам, которые транзитом направлялись через Украину, помешали военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" и представители пограничного оперативно-розыскного подразделения.

К путешествиям, как выяснилось, иностранцы тщательно готовились, ведь приобрели не только по два билета в разные направления, но и поддельные паспорта.

В первом случае двое граждан Ирана - мужчина и женщина, используя поддельные паспортные документы граждан Израиля, пытались вылететь в Барселону. При этом иностранцы скрыли свои настоящие иранские документы и билеты в Тбилиси. Как установили пограничники - в паспортах, использовали горе-путешественники, заменены страницы с установочными данными. По словам иностранцев - поддельные загранпаспорта они приобрели в Ереване, заплатив за них каждый по три тысячи долларов США.

Другие граждане Ирана - двое мужчин и женщина, сначала сообщили, что летят в Ереван, предъявив соответствующие билеты и паспорта. Но бдительность помогла пограничникам вывести иностранцев "на чистую воду". Оказалось, что "предусмотрительные туристы" имели с собой поддельные документы граждан Испании, по которым планировали попасть на другой рейс - в одной из стран Евросоюза. Во время разговора иностранцы сообщили, что поддельные паспорта приобрели в Греции. По словам фальшивые документы обошлись им в 1100 долларов США каждый. Интересным также было то, что 45-летняя иранка хотела выдать себя за гражданку Испании, на 10 лет моложе себя.

Пограничники привлекли иностранцев к административной ответственности, на три года запретили им въезд на территорию Украины, а также изъяли поддельные документы.

Напомним, СБУ задержала одного из лидеров "Исламского государства".