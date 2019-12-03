Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 05:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3420
Версия для печати

Полузащитник сборной Украины забил победный гол в чемпионате Бельгии

Полузащитник сборной Украины забил победный гол в чемпионате Бельгии

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В матче 17-го тура чемпионата Бельгии "Гент" футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Игорь Пластун и Романа Безуса на выезде обыграл ФК "Кортрейк", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Пластун и Безус вышли на поле с первых минут, и именно полузащитник нашей национальной команды на 14-й минуте забил первый мяч во встрече, которая закончилась победой гостей со счетом 2:0. Наш земляк перехватил мяч на чужой половине поля, затем уложил на газон защитника, и перебросил игровой снаряд за шиворот голкиперу.

Отметим, что Яремчук провел весь матч в запасе.

Заметим, что имея в активе 32 очка, "Гент" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны.

Добавим, что Безус сыграл 15 матчей за "Гент" этой кампании и забил четыре мяча и отдал один результативный пас.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.