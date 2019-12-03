Путин разрешил силовикам сбивать дроны и запретил продавать технику без российского ПО

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин подписал в понедельник закон о праве сотрудников силовых ведомств сбивать беспилотники и об установке на гаджеты, которые продают на территории этой страны, российского программного обеспечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Первый документ позволяет сотрудникам Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Министерства внутренних дел и Службы внешней разведки России, а также росгвардийцям и работникам Федеральной службы исполнения наказаний уничтожать беспилотники в случае, если они представляют угрозу для жизни, здоровья или имущества граждан.

Второй подписанный президентом России закон предусматривает, что правительство России должно определить закрытый перечень устройств, которые в обязательном порядке должны устанавливать российское программное обеспечение. Но в этот список точно войдут смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Закон о праве силовиков сбивать беспилотники Государственная дума России приняла после массовых оппозиционных акций в центре Москвы, которые продолжались летом 2019 года. Тогда сотрудники силовых ведомств неоднократно сбивали дроны, которыми пользовались участники митингов, чтобы снимать события.

Закон об установлении российского ПО на гаджеты, по замыслу его авторов (среди них - представители всех четырех фракций Думы), имеет "способствовать развитию российских ИТ-компаний и поставить их в равное высококонкурентная среда с зарубежными корпорациями", а также направлен на "защиту прав российских потребителей".

Впоследствии против закона выступили представители ассоциации производителей электроники РАТЭК, в которую входят профильные компании вроде Apple и Samsung. Компании заявляли, что этот документ приведет к лишним затратам и "выхода из рынка производителей с закрытыми операционными системами".

Также представители РАТЭК отмечали, что некоторые компании не смогут выполнить требования нового закона. Например, на операционной системе гаджетов Apple не предусмотрена установка стороннего софта.

Оба закона вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, РФ вышла из Женевской конвенции относительно международных вооруженных конфликтов.