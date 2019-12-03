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Новости: Киев
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На дорогах Киева работают 187 машин для уборки - "Киевавтодор"

На дорогах Киева работают 187 машин для уборки - "Киевавтодор"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Снег на дорогах Киева начали убирать 187 единиц спецтехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

По данным компании, еще 231 машина ждет, чтобы выехать в случае ухудшения погоды.

"В условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными", - заявили в коммунальном предприятии.

Напомним, предприятия "Киевавтодора" подготовили 418 единиц снегоуборочной техники.

Источник: УНН
Теги: Киев, снегопад
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