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В Великобритании автомобиль въехал в группу школьников

В Великобритании автомобиль въехал в группу школьников

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Великобритании водитель автомобиля въехал в группу школьников, один из них погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter полиции графства Эссекс.

По данным ведомства, инцидент произошел в британском городе Лоусон около 15:20 2 декабря. В группу школьников врезался серебристый Ford KA, после чего водитель автомобиля скрылся с места происшествия. По данным полиции, в результате инцидента погиб 12-летний мальчик, еще шесть человек получили травмы. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Позже в полиции графства сообщили, что сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в наезде. Им оказался 51-летний местный житель.

Напомним, в Британии перевернулся двухэтажный автобус: почти 40 пострадавших.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Великобритания, жертвы
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