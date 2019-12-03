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В Сенате США требуют санкции против Турции из С-400

В Сенате США требуют санкции против Турции из С-400

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега демократ Крис Ван Голлен обратились с официальным письмом к госсекретарю Майкла Помпео с призывом ввести санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

"Пришло время применить закон. Если этого не сделать, это станет ужасным сигналом для других стран, что они могут пренебрегать законами США без последствий", - заявили в письме американские законодатели.

Сенаторы напомнили Помпео его же заявления о том, что покупка Турцией в России зенитно-ракетных комплексов С-400 приведет американские санкции: "В частности, вы говорили, что закон предусматривает санкции".

При этом Грэм и Ван Голлен отметили, что намерены соблюдать законодательство и требовать этого от администрации США. "Вы были правы, когда вы сделали это заявление", - отмечается в письме.

Напомним, советник Трампа пригрозил Турции санкциями за покупку С-400.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Турция
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