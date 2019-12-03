Официальный курс гривны установлен на уровне 23,96 грн/доллар

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На 3 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 декабря установлены на таком уровне:

23.957354 грн за доллар;

26.408191 грн за евро;

0.371950 грн за российский рубль;

30.988983 грн за фунт стерлингов.

По сравнению со 2 декабря курс доллара и рубля снизился, а евро и фунта вырос.