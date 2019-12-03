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Вторник, 3 декабря 2019, 06:15 • УНН • 7020
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,96 грн/доллар
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На 3 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 декабря установлены на таком уровне:
23.957354 грн за доллар;
26.408191 грн за евро;
0.371950 грн за российский рубль;
30.988983 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 декабря курс доллара и рубля снизился, а евро и фунта вырос.
Источник: УНН