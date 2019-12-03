В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на декабрь

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Со 2 декабря в Киеве вступили в действие парковочные талоны на декабрь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, с сегодняшнего дня действуют парковочные талоны на декабрь. Их можно приобрести в киосках по городу, онлайн с бесплатной доставкой через сервис ГИВЦ, онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone, непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис", в электронном виде в приложении Privat24.

По информации пресс-службы, чтобы использовать парковочный талон надо заполнить на нем поле "номер автомобиля" и покласит в салоне на видном месте для проверки.

Напомним, с 1 июля 2019 года в столице начали действовать парковочные талоны нового образца.