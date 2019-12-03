Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 09:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
4455
Версия для печати

В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на декабрь

В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на декабрь

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Со 2 декабря в Киеве вступили в действие парковочные талоны на декабрь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, с сегодняшнего дня действуют парковочные талоны на декабрь. Их можно приобрести в киосках по городу, онлайн с бесплатной доставкой через сервис ГИВЦ, онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone, непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис", в электронном виде в приложении Privat24.

По информации пресс-службы, чтобы использовать парковочный талон надо заполнить на нем поле "номер автомобиля" и покласит в салоне на видном месте для проверки.

Напомним, с 1 июля 2019 года в столице начали действовать парковочные талоны нового образца.

Источник: УНН
Теги: Киев, парковка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.