В Казахстане перевернулся автобус, погибли семь человек

КИЕВ. 3 декабря. УНН. По меньшей мере семь человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области Казахстана, где во вторник перевернулся автобус, 28 пассажиров пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В салоне находились 35 человек. Погибших семеро, из которых один скончался по дороге в больницу, 28 пострадали", - сказал официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По его словам, информации о гражданстве погибших и пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в Казахстане девять человек погибли при столкновении двух автомобилей.