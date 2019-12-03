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В Киеве будет открыто движение по Крещатику в выходные до конца новогодних праздников

В Киеве будет открыто движение по Крещатику в выходные до конца новогодних праздников

КИЕВ. 3 декабря. УНН. С начала декабря в Киеве будет открыто движение транспорта по Крещатику в выходные и праздничные дни до окончания новогодних и рождественских праздников на Софийской площади. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни. Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 ноября до 26 января года:

будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади;

будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади).

Также в КГГА напомнили, что с 14 декабря по 12 января зимние развлечения проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5.

Напомним, в Киеве начали монтаж главной новогодней елки на Софийской площади.

Источник: УНН
Теги: Киев, Крещатик
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