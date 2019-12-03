Названы лучшие футболист и тренер года Украины

КИЕВ. 3 декабря. УНН. НСК "Олимпийский" принял торжественную церемонию награждения "Футбольные звезды Украины" -2019 - совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, информирует УАФ, передает УНН.

Во время церемонии были названы победители в ряде номинаций. Также были вручены специальные награды за успешные футбольные проекты 2019 года.

Звание лучшего футболиста Украины 2019 досталось полузащитнику "Шахтера" Тайсону. Лучшим тренером стал Андрей Шевченко.

"Хочу выразить благодарность своим помощникам, без которых наш успех был бы невозможен. Отдельная благодарность - украинским болельщикам, которые прекрасно поддерживали нас в важных матчах. Также хочу поблагодарить руководителей Украинской ассоциации футбола, после неудачи в квалификации чемпионата мира-2018 выразили нам доверие и дали возможность продолжить работу с командой. Время подтвердило правильность выбранного нами пути", - подчеркнул Шевченко.

Отметим, что самым молодым лучшим футболистом страны стал игрок "Динамо" Виталий Миколенко, лучшим вратарем - Андрей Пятов, а лучшим легионером среди украинский - Александр Зинченко.