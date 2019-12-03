Сегодня в Украине будет снежно

КИЕВ. 3 декабря. УНН. По Украине во вторник, 3 декабря, будет снежно. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 10 градусов мороза до 6 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"3 декабря снег, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег, днем на Правобережье небольшой мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах в течение суток 5-10° мороза. В южной части дождь, ночью с мокрым снегом, местами гололед, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла", - сообщили синоптики.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях порывы 15-20 м/с.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в декабре.