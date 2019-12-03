КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Полтаве произошел масштабный пожар на складах предприятия, которое занимается производством строительных пластиковых изделий. На данный момент ликвидируют пожар около полсотни человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"3 декабря в 5:15 в Полтаве по улице Сакко, 20 на территории ООО "ПластиКом" в одноэтажном отдельностоящем металлическом складском здании (размером 30х50) возник пожар на площади около 1 тыс. 500 кв. м", - говорится в сообщении.

В 7:40 пожар, как указано, локализован на площади 1 тыс. 500 кв. м.

"Жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.

К тушению привлечены 47 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС - 42 пожарных и 12 единиц техники.

Согласно данным YouControl, компания занимается производством строительных пластиковых изделий. Как свидетельствуют данные с сайта компании, речь идет о металлопластиковых окнх.

Напомним, пожары в этом году унесли жизни около 1,6 тыс. украинцев.