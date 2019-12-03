Украинская энергосистема работает без двух атомных блоков

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 273,03 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"2 декабря атомными станциями выработано 273,03 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 9,27 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Как отмечается, что 3 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 69-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 374-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 515 МВт, РАЭС - 2870 МВт, ЮУАЭС - 3020 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 1 декабря АЭС было произведено 272,42 млн кВт-ч электроэнергии.