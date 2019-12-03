Украина сократила заполненность ПХГ газом до 66%

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 20,708 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 1 декабря из ПХГ Украины было отобрано 52,26 млн куб. м газа.

При этом в данных за 1 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 2,94 млн куб. м, из Польши - 0,66 млн куб. м газа, из Венгрии голубое топливо не поступало.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 66%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Нафтогаз установил цену на газ для населения в ноябре в 4899,00 грн за тысячу кубометров.