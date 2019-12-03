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На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 230 автомобилей

На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 230 автомобилей

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Утром во вторник, 3 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях насчитали 230 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/55; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что 2 декабря в КПВВ "Марьинка" гражданка Украины предлагала пограничникам 1000 гривен за беспрепятственное пересечение линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданка и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы работникам Нацполиции.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 30,6 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств. Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Напомним, с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на зимний график работы.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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