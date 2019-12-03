Во Львове ночью горели машины

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Ночью во вторник, 3 декабря, во Львове произошел пожар в автомобиле на стоянке, также огнем была повреждена еще одну машина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

3 декабря в 3:03 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Гулак-Артемовского, 7. Пожар возник в припаркованном автомобиле Mercedes-Benz.

На момент прибытия пожарно-спасательного отделения к месту вызова, машина уже была охвачена огнем.

Пожар локализован в 3:18, ликвидирован в 3:22. Огнем уничтожен автомобиль Mercedes-Benz и поврежден соседний автомобиль Renault Megane.

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет.

Напомним, в Украине за десять месяцев в пожарах погибло 48 детей.