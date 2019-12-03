Мужчину нашли мертвым в доме, подозревают отравление угарным газом

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Мужчина на Прикарпатье умер в собственном доме, предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"2 декабря 2019 года в 18:01 в селе Олеша на улице Центральная, в жилом здании, обнаружено тело хозяина дома гр., 1956 г.р.", - указали в управлении.

Тело направлено в Ивано-Франковского СМЭ.

"Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - добавили в ОГА.

Напомним, трое детей отравились угарным газом во Львовской области.