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Вторник, 3 декабря 2019, 09:57 • Юлия Шрамко • 5565
Мужчину нашли мертвым в доме, подозревают отравление угарным газом
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Мужчина на Прикарпатье умер в собственном доме, предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"2 декабря 2019 года в 18:01 в селе Олеша на улице Центральная, в жилом здании, обнаружено тело хозяина дома гр., 1956 г.р.", - указали в управлении.
Тело направлено в Ивано-Франковского СМЭ.
"Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - добавили в ОГА.
Напомним, трое детей отравились угарным газом во Львовской области.
Источник: УНН