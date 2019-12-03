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"Крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО

"Крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО

Вадим Альперин

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО, сообщает УНН.

Так, Вадим Альперин внес залог в более 70 млн грн и вышел из СИЗО.

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Напомним, 29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для одесского бизнесмена Вадима Альперина меру пресечения в виде содержания под стражей и определили залог в более 70 млн грн.

Как сообщалось, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.

Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Позже задержали и Альперина.

Как сообщал УНН, Альперину сообщено о подозрении.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

Источник: УНН
Теги: СИЗО, залог, Вадим Альперин
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