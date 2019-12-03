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Из-за снегопада на дороге в Полтавской области застряли 12 грузовиков

Из-за снегопада на дороге в Полтавской области застряли 12 грузовиков

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Полтавской области из снежного плена вытащили 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В течение 2 декабря подразделения Полтавского гарнизона ГСЧС Украины привлекались к ликвидации последствий осложнения погодных условий. В частности, в Чернухинском, Новосанжарском, Великобагачанском, Кобеляцком и Полтавском районах отбуксировали из снежного плена 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек", - указали в ведомстве.

В частности, 2 декабря в 20:42 в результате осложнения погодных условий грузовой автомобиль Iveco съехал на обочину вблизи села Новая Диброва Чорнухинского района и не мог продолжить движение. Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место вызова, отбуксировали грузовик на безопасный участок дороги.

Напомним, водителей предупредили о заснеженных дорогах.

Источник: УНН
Теги: снег, Полтава и Полтавская область, ГСЧС
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