Из-за снегопада на дороге в Полтавской области застряли 12 грузовиков

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Полтавской области из снежного плена вытащили 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В течение 2 декабря подразделения Полтавского гарнизона ГСЧС Украины привлекались к ликвидации последствий осложнения погодных условий. В частности, в Чернухинском, Новосанжарском, Великобагачанском, Кобеляцком и Полтавском районах отбуксировали из снежного плена 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек", - указали в ведомстве.

В частности, 2 декабря в 20:42 в результате осложнения погодных условий грузовой автомобиль Iveco съехал на обочину вблизи села Новая Диброва Чорнухинского района и не мог продолжить движение. Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место вызова, отбуксировали грузовик на безопасный участок дороги.

Напомним, водителей предупредили о заснеженных дорогах.