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В Тернопольской области в ДТП травмировались водитель-ученик и инструктор

В Тернопольской области в ДТП травмировались водитель-ученик и инструктор

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Зборовском районе Тернопольской области на дороге не разминулись учебный автомобиль Daewoo Sens и Ssang Yong Rexton, в результате чего травмы получили четыре человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря около 14:10 на автодороге Тернополь-Броды в поселке Заложцы.

В салоне Daewoo находилось два ученика автошколы и инструктор. Последний сидел рядом с водителей.

По предварительной информации, водитель-новичок на заснеженной дороге не справился с управлением, вошел в неуправляемый занос, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ssang Yong.

В результате удара в больницу госпитализировали четырех человек. Водителю Ssang Yong оказали медпомощь и не госпитализировали.

Шестнадцатилетний юноша, находившийся за рулем учебного автомобиля, попал в реанимацию. У парня закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, перелом костей таза и рваные раны лица.

С закрытой травмой грудной клетки, множественными переломами ребер, с подозрением на разрыв почки госпитализировали в медучреждение и инструктора, 1963 года рождения.

Еще одного ученика осмотрели медики и отпустили. У водителей взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие в соответствии со статьей 286 часть 1 УК.

Напомним, два человека травмированы в ДТП с рейсовым автобусом под Кропивницким.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Тернополь и Тернопольская область, травма
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