Вятрович принес присягу нардепа

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Владимир Вятрович принес присягу народного депутата в Верховной Раде, сообщает УНН.

"14 ноября 2019 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе, Владимира Вятровича, включенного в избирательный список политической партии "Европейская солидарность". В соответствии со статьей 79 Конституции Украины, перед вступлением в должность народный депутат приносит присягу перед Верховной Радой Украины с трибуны парламента", - зачитал председатель парламента Дмитрий Разумков.

После этого Вятрович зачитал с трибуны текст присяги и занял место в сессионном зале.

Вятрович включен в состав фракции "Европейская солидарность".

Напомним, Владимир Вятрович, бывший руководитель Института Национальной памяти Украины, прошел в парламент после того, как свои полномочия сложила народный депутат Ирина Луценко и после того, как следующая в избирательном списке "Европейской солидарности" Наталья Бойко написала отказ от мандата.

В то же время в суд подано обжалование решения об избрании Вятровича в парламент.