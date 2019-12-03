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Фирсов подал заявление в прокуратуру на руководителя регионального управления Госэкоинспекции

Фирсов подал заявление в прокуратуру на руководителя регионального управления Госэкоинспекции

Егор Фирсов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов подал заявление в прокуратуру на руководителя Госэкоинспекции в Днепропетровской области Дмитрия Шибко. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Как и обещал ранее, подготовил заявление в ГПУ о деятельности теперь уже экс-руководителя Госэкоинспекции в Днепропетровской области Дмитрия Шибко. Надеюсь на быстрое рассмотрение и справедливое решение", - написал Егор Фирсов.

Он также добавил, что у него нет и не будет "своих", и те, кто нарушат закон - будут отвечать.

Напомним, ранее Егор Фирсов сообщил, что на основании ежегодного оценивания, руководитель Днепропетровской инспекции - Дмитрий Шибко получил неудовлетворительную оценку и будет уволен.

Также напомним, экс-нардеп Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины 21 ноября.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, заявления, Госэкоинспекция
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