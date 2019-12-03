Нардепы приняли поправку к законопроекту о ГБР относительно "дел Майдана"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли поправку к законопроекту о Государственном бюро расследований, что позволит продолжить расследование "дел Майдана". Соответствующее решение поддержали 334 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Предлагаю проголосовать за эту поправку для того, чтобы не было сомнения что ВРУ поддерживает необходимость и насущность расследований дел Майдана", - отметил глава профильного комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский во время представления этой поправки с трибуны ВР.

После этого народные депутаты приняли поправку к законопроекту № 2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований, что позволит продолжить расследование "дел Майдана".

Добавим, принятая поправка позволяет следователям ГПУ, которые занимались "делами Майдана", перейти в ГБР без конкурса.

Ранее УНН сообщал, что профильный комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности поддержал поправку к законопроекту о Государственном бюро расследований, что позволит продолжить расследование "дел Майдана".

Добавим, 15 ноября после длительных споров между народными депутатами спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента, так и не приняв законопроект о ГБР и правку по "делам Майдана".

В группе защитников по делу Майдана указали, что с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Так, с 20 ноября прокуратура, где занимались "делами Майдана", потеряла полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции Достоинства должны были быть переданы в ГБР.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принятия Верховной Радой поправки, которая позволит продолжить расследование "дел Майдана" после потери ГПУ следственных функций.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что заседание Верховной Рады на этой неделе начнется из приоритетных законов, в частности, законопроекта о ГБР.