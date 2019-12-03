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Президент созывает СНБО перед нормандской встречей

Президент созывает СНБО перед нормандской встречей

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перед встречей в нормандском формате. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов, сообщает УНН.

Аваков сообщил, что вынужден покинуть конференцию из-за созыва СНБО.

"Президент собирает СНБО, готовимся к встрече в нормандском формате", - сказал Аваков.

Напомним, нормандская встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира с Зеленского с президентом РФ.

Последний раз встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Арсен Аваков, Нормандский формат, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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