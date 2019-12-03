В прокуратуре рассказали подробности убийства 3-летнего мальчика

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Подозреваемые в убийстве трехлетнего мальчика в центре Киева, по данным следствия, разработали совместный план совершения убийства депутата, согласно которому один из подозреваемых должен был совершить прицельный выстрел в депутата с балкона гостиничной комнаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода", - говорится в сообщении.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от указанного ресторана.

"При этом один из подозреваемых (исполнитель) должен был совершить прицельный выстрел с балкона гостиничной комнаты, а другой, находясь у входа в ресторан, наблюдать за окружающей обстановкой", - отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что около пяти часов вечера 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика. После этого нападавшие скрылись на автомобиле.

"Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в пресс -службе.

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб трехлетний мальчик.



Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство.