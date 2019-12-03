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Рада голосует внесение изменений в закон о ГБР
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Директор ГБР Труба пришел в Раду

Директор ГБР Труба пришел в Раду

Роман Труба

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба пришел в Верховную Раду, сообщает корреспондент УНН.

Сейчас он находится в сессионном зале в правительственной ложе.

Напомним, 3 декабря ВР рассматривает изменения в закон о ГБР. В частности, о продолжении расследования "дел Майдана".

Добавим, рассмотрение этого законопроекта сопровождается громким делом с задержанием на взятке "правой руки" директора ГБР Трубы.

На фоне этого Президент Зеленский заявил, что это "еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро".

Источник: УНН
Теги: ВР, ГБР, Роман Труба

В тексте упоминаются

Труба Роман
Труба Роман
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