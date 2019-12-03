Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 13:03
Получить тестовый доступ
Рада голосует внесение изменений в закон о ГБР
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4425
Версия для печати

В Харькове у входа в магазин неизвестные повесили тушу овцы

В Харькове у входа в магазин неизвестные повесили тушу овцы

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Харькове у входа в магазин, который специализируется на продаже меха, обнаружили повешенную тушу овцы с распоротым животом. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 3 декабря около 07.30.

На улицу Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции сейчас работают на месте происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете Киевского отдела полиции. Все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются.

Напомним, в Австралии умерла овца, овчина которой была самой тяжелой в мире.

Источник: УНН
Теги: хулиганство, магазин, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.