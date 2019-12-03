В Харькове у входа в магазин неизвестные повесили тушу овцы

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Харькове у входа в магазин, который специализируется на продаже меха, обнаружили повешенную тушу овцы с распоротым животом. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 3 декабря около 07.30.

На улицу Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции сейчас работают на месте происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете Киевского отдела полиции. Все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются.

Напомним, в Австралии умерла овца, овчина которой была самой тяжелой в мире.