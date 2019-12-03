Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 13:03
Получить тестовый доступ
Рада голосует внесение изменений в закон о ГБР
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3795
Версия для печати

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата "Викрам"

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата "Викрам"

фотогалерея

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Месячная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата "Викрам" разбившегося в сентябре 2019 года. Снимки места аварии опубликованы на сайте NASA, передает УНН.

Зелеными точками на снимке обозначены обломки аппарата, синими — зафиксированные разрушения грунта Луны, которые, скорее всего, стали результатом падения “Викрама”. Изображение было сделано специалистами NASA 11 ноября.

Первые обнаруженные обломки “Викрама” находятся примерно в 750 метрах к северо-западу от основного места крушения. В конце сентября NASA опубликовало первый фотоплан с места падения “Викрама” и попросило сравнить его с более ранними изображениями того же региона и найти обломки аппарата. Позднее с LRO связался техник Шанмуга Субраманиан, который указал на обломки. После получения этой информации команда NASA подтвердила их подлинность. На новом снимке место падения аппарата отмечено буквой “S”.

22 июля состоялся запуск индийской миссии “Чандраян-2”, состоящего из посадочной платформы “Викрам”, лунохода и орбитального аппарата.

20 августа аппарат вышел на лунную орбиту, а 2 сентября от него отделился спускаемый модуль. “Викрам” должен был сесть на спутник Земли 7 сентября, однако на высоте около 2 км над Луной аппарат потерял контакт с центром управления полетом и разбился. Индийский “Викрам” должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный велосипед “Прагьян” весом около 27 кг. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщала, что причиной неудачной посадки зонда “Викрам” на Луну стало резкое торможение на втором этапе снижения.

В сентябре этого года индийский орбитальный зонд смог найти посадочный модуль на Луне. Однако, в октябре NASA заявило, что не выявило на Луне следов посадки индийского модуля “Викрам”

Источник: УНН
Теги: США, космос, Индия, Луна
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.