NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата "Викрам"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Месячная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата "Викрам" разбившегося в сентябре 2019 года. Снимки места аварии опубликованы на сайте NASA, передает УНН.

Зелеными точками на снимке обозначены обломки аппарата, синими — зафиксированные разрушения грунта Луны, которые, скорее всего, стали результатом падения “Викрама”. Изображение было сделано специалистами NASA 11 ноября.

Первые обнаруженные обломки “Викрама” находятся примерно в 750 метрах к северо-западу от основного места крушения. В конце сентября NASA опубликовало первый фотоплан с места падения “Викрама” и попросило сравнить его с более ранними изображениями того же региона и найти обломки аппарата. Позднее с LRO связался техник Шанмуга Субраманиан, который указал на обломки. После получения этой информации команда NASA подтвердила их подлинность. На новом снимке место падения аппарата отмечено буквой “S”.

22 июля состоялся запуск индийской миссии “Чандраян-2”, состоящего из посадочной платформы “Викрам”, лунохода и орбитального аппарата.

20 августа аппарат вышел на лунную орбиту, а 2 сентября от него отделился спускаемый модуль. “Викрам” должен был сесть на спутник Земли 7 сентября, однако на высоте около 2 км над Луной аппарат потерял контакт с центром управления полетом и разбился. Индийский “Викрам” должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный велосипед “Прагьян” весом около 27 кг. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщала, что причиной неудачной посадки зонда “Викрам” на Луну стало резкое торможение на втором этапе снижения.

В сентябре этого года индийский орбитальный зонд смог найти посадочный модуль на Луне. Однако, в октябре NASA заявило, что не выявило на Луне следов посадки индийского модуля “Викрам”