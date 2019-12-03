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Дорожники рассказали, где в Украине насыпало снега

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вчера с запада на территорию Украины переместился циклон, который, вызвал осложнение погодных условий. Из-за этого заснежило многие дороги в западной, центральной и северной части Украины. Фотографии и видео заснеженных дорог в областях обнародовали в пресс-службе Укравтодора, передает УНН.

Так, снег выпал во Львовской, Житомирской, Кировоградской областях, на Прикарпатье, в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Тернопольской, Черниговской, Одесской областях.

По информации Укравтодора, дорожники всю ночь чистили дороги и распределяли противогололедные смеси.

Как ранее сообщал УНН, на протяжении суток 3 декабря в ряде областей Украины ожидается сильный ветер и снегопады с гололедицей.

Также водителей предупредили о заснеженных дороги в большей части Украины.

Источник: УНН
Теги: снег, Укравтодор, дорога
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