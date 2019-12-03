ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 3 октября. УНН. С начала суток боевики на Донбассе не воздержались от нарушения режима прекращения огня. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С 07.30 утра противник начал обстрел наших позиций в районе Лебединского. С направлении от Саханки оккупанты применяли противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое вооружение. Наши воины применили в ответ крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и в течение 25 минут заставили оккупантов прекратить обстрел", - отметил Гуцуляк.

По данным Минобороны, боевых потерь среди наших героев с начала текущих суток, по имеющейся информации, нет.

Напомним, 2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.