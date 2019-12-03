В Украине открыли прием заявок от ветеранов и переселенцев для кредита на жилье

КИЕВ. 3 декабря. УНН. С сегодняшнего дня в Украине начинается прием заявлений от участников АТО/ООС для получения льготного кредита на приобретение жилья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госмолодежьжилья.

"С 3 декабря 2019 года начинается прием заявлений о намерениях получить льготный кредит на приобретение жилья от граждан - участников антитеррористической операции и/или операции Объединенных сил, внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заявление о намерении получить кредит и анкеты могут быть поданы в региональные управления Госмолодежьжилья или могут быть отправлены средствами почтовой или электронной связи - независимо от места регистрации гражданина с 9:00 до 18:00.

"Моментом подачи заявления о намерении получить кредит есть время и дата фактического представления (в электронном или бумажном виде) такого заявления. Заявления, поступившие в нерабочее время/день, считаются в следующий рабочий день. Принятие заявлений о намерении получить кредит будет прекращено 5 декабря 2019 года в 18:00", - добавили в Госмолодежьжилья.

Ранее Кабмин выделил 200 млн грн на жилье для переселенцев и ветеранов АТО/ООС.