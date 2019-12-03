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Президент подписал закон о размещении радиотехнического обеспечения на землях обороны

Президент подписал закон о размещении радиотехнического обеспечения на землях обороны

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны", № 296-ІХ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон разработан с целью совершенствования и ускорения процесса размещения средств связи, навигации и наблюдения объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС), повышение эффективности использования выделенных земельных участков.

Согласно документу, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности военных частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны Украины.

Принятие закона будет способствовать созданию более тесного взаимодействия подразделений объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины и подразделений Министерства обороны Украины в части организации использования воздушного пространства как в мирное время, так и в особый период.

Реализация закона обеспечит усовершенствование процесса использования земель обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, будет способствовать более эффективному использованию уже выделенных земельных участков, позволит не выводить по пользованию земли другого назначения для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), уменьшить затраты на создание энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры при вводе в эксплуатацию новых средств.

Напомним, 14 ноября парламентарии приняли законопроект об изменениях в закон об использовании земель обороны.

Источник: УНН
Теги: земля, законы, Президент, радар

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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