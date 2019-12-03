Рада прекратила полномочия двух "слуг народа"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проекты постановлений №2506 о прекращении полномочий нардепа Александра Кубракова и №2507 о прекращении полномочий Алексея Кучера, передает УНН.

Так, 239 народных депутатов приняли в целом проект постановления №2506 о прекращении полномочий народного депутата Украины от партии "Слуга народа" в связи с назначением его главой Государственного агентства по автомобильным дорогам Украины.

Кроме того, нардепы приняли в целом проект постановления №2507 о прекращении полномочий народного депутата Украины от политической партии "Слуга народа" в связи с назначением его на должность главы Харьковской ОГА. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Харьков представил нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.

Также УНН сообщал, что 19 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил коллективу Государственного агентства автомобильных дорог Украины нового руководителя Александра Кубракова.