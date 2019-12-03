Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 14:03
Получить тестовый доступ
Рада голосует внесение изменений в закон о ГБР
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4065
Версия для печати

Рада прекратила полномочия двух "слуг народа"

Рада прекратила полномочия двух "слуг народа"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проекты постановлений №2506 о прекращении полномочий нардепа Александра Кубракова и №2507 о прекращении полномочий Алексея Кучера, передает УНН.

Так, 239 народных депутатов приняли в целом проект постановления №2506 о прекращении полномочий народного депутата Украины от партии "Слуга народа" в связи с назначением его главой Государственного агентства по автомобильным дорогам Украины.

Кроме того, нардепы приняли в целом проект постановления №2507 о прекращении полномочий народного депутата Украины от политической партии "Слуга народа" в связи с назначением его на должность главы Харьковской ОГА. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Харьков представил нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера.

Также УНН сообщал, что 19 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил коллективу Государственного агентства автомобильных дорог Украины нового руководителя Александра Кубракова.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, голосование, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.