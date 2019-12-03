Рада решила сегодня работать до исчерпания повестки дня

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Парламентарии проголосовали за продолжение заседания Верховной Рады Украины до момента, когда будет полностью исчерпана повестка дня. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины, передает УНН.

"Предложение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о продлении сегодняшнего пленарного заседания до того, как мы полностью исчерпаем повестку дня сегодняшнего заседания. Прошу поддержать и проголосовать", - отметил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов.

Ранее УНН сообщал, что ВРУ 3 декабря рассмотрит в первом чтении проект закона о неприкосновенности нардепов.