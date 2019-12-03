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В Киевском метрополитене рассказали, во сколько обошлось переименования станции

В Киевском метрополитене рассказали, во сколько обошлось переименования станции

КИИВ.3 декабря. УНН. В Киевском метрополитене рассказали сколько обошлось переименование станции “Петровка” и Куреневско-Красноармейской линии. Об этом сообщили УНН в КП “Киевский метрополитен” в ответ на запрос.

Так, согласно плану мероприятий по переименованию станции “Петровка” на “Почайна” и Куреневско-Красноармейской линии на Оболонско-Теремковскую, предприятие потратило 418 964,40 грн.

Согласно комплексу организационно-технических мероприятий, было заменено общие схемы, размещенные на всех станциях и в подвижном составе. Также название станции заменено на указателях с перечнем станций, проведены перезапись текстов поездных радиоинформаторов.

Кроме того, новые панели под названием “Почайна” установлены на входах в подземных переходов и на путевых стенах станции.

Добавим, что работы по переименованию завершены предприятием в течение 2018-2019 годов.

Напомним, в феврале 2018 года Киевсовет на пленарном заседании проголосовала за переименование станции киевского метрополитена “Петровка” на “Почайна”.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, метрополитен
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