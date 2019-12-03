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Пристайко рассказал о своих впечатлениях от разговора Трампа и Зеленского

Пристайко рассказал о своих впечатлениях от разговора Трампа и Зеленского

Вадим Пристайко

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским министр иностранных дел Вадим Пристайко не заметил давления со стороны американского лидера. Об этом он сказал в интервью Sky News, пребывая с визитом в Лондоне, передаёт УНН.

"Мы не хотим быть втянутыми во внутреннюю политику Соединенных Штатов. И нет другой страны, во внутреннюю политику которой мы бы хотели быть втянуты, особенно перед президентскими выборами. Мы считаем, что наши выборы были честными. Я надеюсь, что все видят в нас кого-то, кто не вмешивается в чужие выборы. Мы надеемся получить двухпартийную поддержку, которую мы всегда надеялись продолжить - и демократы, и республиканцы очень важны для нас", - сказал министр.

По его словам, в США в случаях, если находится тема для публичного обсуждения, как в случае с Украиной, тогда эту тему "будут развивать до тех пор, пока не решат, или пока не исчерпают конкретную тему". Министр отметил, что тема Украины в США сейчас "становится токсичной", так как теперь люди в США, говоря об Украине, приходят к мысли о вмешательстве в выборы и т.д.

Отвечая на вопрос о телефонном разговоре между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, он отметил, что присутствовал во время разговора.

"Я был на этом конкретном телефонном звонке, о котором кто-то говорил, что президент Трамп пытался заставить президента Зеленского делать то, что он хотел. Я был на встрече, я не чувствовал никакого давления. Да, он (Трамп – ред.) упоминал дело (Хантера Байдена – ред.)… Что я могу сказать вам, что это был обмен позициями. А президент Трамп говорил, что был плохой посол, был Байден, его конкурент, его сын, компания и т.д. На что президент Зеленский сказал - что мы будем "убирать в доме". Мы - новое правительство, мы хотим очистить все, что было сделано, и если что-то будет, мы проведем расследование. Не против конкретной компании, не против конкретного политика или его сына. Мы собираемся навести порядок", - добавил он.

На вопрос о том, связывал ли Трамп вопрос о предоставлении военной помощи Украине с расследованием в отношении Байденов, Пристайко сказал, что вопрос военной помощи вообще не поднимался в разговоре.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

25 сентября официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. 

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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