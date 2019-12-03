Фигурант по делу MH17 Цемах объявлен в розыск

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Фигуранта дела о сбивания малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года Владимир Цемах объявлен в национальный розыск по запросу Службы безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на розыскные учеты Министерства внутренних дел.

Так, отмечается, что Владимир Цемах исчез из поля зрения правоохранительных органов 23 сентября 2019 года. Его обвиняют по ч.3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека - ред.), ч.1 ст. 3-258 (создание террористической группы или террористической организации - ред.) УК.

Напомним, ранее Цемах заявил, что спецслужбы Украины якобы "требовали от него нужных показаний" в деле MH17.

Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.