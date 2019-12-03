"Созидатели чудес и подвигов": лидер Северной Кореи торжественно открыл новый город

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Северной Корее 2 декабря прошла торжественная церемония завершения строительства нового города Самчжиён, построенного в одноименном уезде, передает УНН со ссылкой на ЦТАК и международные агентства.

Город, цитирует Reuters сообщение северокорейского агентства ЦТАК, рассчитан на проживание около четырех тысяч семей, в нем есть гостиницы, горнолыжная трасса (рядом находится “священная гора” Пэктусан), а также медицинские, культурные и торговые центры.

ЦТАК называет новый город “образцом строительства при социализме, воплощением современной цивилизации”. BBC News, в свою очередь, напоминает, что, по некоторым данным, Самчжиён строили приговоренные к срокам в трудовых лагерях.

Торжественную церемонию в Самчжиёне посетили несколько тысяч человек, в том числе руководители партии, члены правительства и лично лидер КНДР Ким Чен Ын. На фотографиях, распространенных ЦТАК, в частности, показан визит делегации в новый магазин с полными полками продуктов.

Стоит также отметить цитаты центрального информационного агентства КНДР: “Прошел строевой марш строителей дивизии „16 февраля“ — созидателей чудес и подвигов в строительстве уездного центра Самчжиёна”.

“С бурным возгласом „Ура!“ запущены торжественные салюты и подняты воздушные шары, что украсили небо уездного центра Самчжиёна”, — прокомментировали северокорейские журналисты “радость” местных жителей.

Резюмируя открытия города, ЦТАК отметил: “Мощно продемонстрированы незыблемые убеждения и воля нашей партии и народа к вечному прославлению немеркнущей революционной истории и заслуг великого руководителя товарища Ким Чен Ира”.

Стоит отметить, что СМИ КНДР опубликовали материал о том, как Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан.