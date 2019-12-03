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В РФ подтвердили возможность переговоров по газу с Украиной 5 декабря

В РФ подтвердили возможность переговоров по газу с Украиной 5 декабря

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Россия и Украина могут провести переговоры для решения газовых вопросов 5 декабря, если российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" будут готовы. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Еще дата не оговорена, поскольку еще идет работа между компаниями. Если компании будут готовы к этому времени, то встречу готовы и 5-го (декабря – ред.) провести", - добавил он, комментируя предложение украинской стороны провести переговоры 5 декабря.

По информации источников ТАСС в Брюсселе, эта дата была предложена еще в ноябре Европейской комиссией, однако с тех пор официальных ее подтверждений не было.

Как сообщал УНН, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа в Украину может состояться 5 декабря.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз, переговоры
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