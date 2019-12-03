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Арахамия рассказал, на каком этапе процесс исключения Иванисова со "Слуги народа"

Арахамия рассказал, на каком этапе процесс исключения Иванисова со "Слуги народа"

Роман Иванисов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сейчас процесс исключении народного депутата Романа Иванисова со "Слуги народа" оформляется юридически. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"В отношении Иванисова мы сейчас оформляем этот процесс ... Чтобы это сделать документально, чтобы ни в коем случае не было никаких претензий, потому это оформляем юридически ... Мы его немедленно изъяли из партии и фракции. Для этого есть определенная процедура, которую надо пройти, и вот эту процедуру мы сейчас оформляем", - пояснил он.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова, а также приговор.

Напомним, в "Слуге народа" приняли официальное решение в отношении Иванисова.

25 ноября Иванисова исключили из "Слуги народа".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа, Давид Арахамия
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