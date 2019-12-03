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В Харькове неизвестный прикрепил муляж гранаты на дверь приемной депутата

В Харькове неизвестный прикрепил муляж гранаты на дверь приемной депутата

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Харькове неизвестная особа прикрепила муляж гранаты на дверь приемной народного депутата Украины и повредила элементы фасада здания. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 3 декабря, около 9:15, в полицию поступило сообщение о том, что к ручке входной двери приемной народного депутата Украины примотан предмет, похожий на гранату.

Кроме того, неизвестные облили внешние элементы фасада здания и повредили табличку приемной.

По указанному в сообщении адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. На месте полицейские обнаружили учебную гранату (муляж) со следами ржавчины и механическими повреждениями с запалом к ней.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Запорожье неизвестный прикрепил муляж гранаты на двери квартиры многоэтажного дома.

Источник: УНН
Теги: полиция, граната, депутаты, Харьков и Харьковская область
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