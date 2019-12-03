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Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии подал в отставку

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ilta-Sanomat.

“Я принимаю отставку и прошу вас продолжить исполнение своих обязанностей (до назначения нового правительства)”, — сказал Ниинистё.

По данным газеты Iltalehti, нового премьера могут избрать на съезде партии 12 декабря. До этого состоятся переговоры по формированию состава правительства.

Ранее лидер правительственной партии “Финляндский центр” Катри Кулмуни сообщила, что партия по-прежнему привержена пятипартийной правящей коалиции, однако утратила доверие к премьеру и ждет по этому поводу “выводов от социал-демократов”. Вместе с тем она прямо не ответила на вопрос о том, должен ли, по мнению центристов, Ринне подать в отставку.

Ведомство канцлера юстиции Финляндии, которое следит за соответствием законам работы правительства, получило к настоящему моменту несколько жалоб на действия Ринне в ситуации с забастовкой сотрудников финской почты. 29 ноября министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро ушла в отставку из-за забастовки почтальонов.

Источник: УНН
Теги: Финляндия
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