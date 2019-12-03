Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 16:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7605
Версия для печати

Украина и РФ заключили 10-летний договор о транзите нефти

Украина и РФ заключили 10-летний договор о транзите нефти

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Компании “Укртранснафта” и “Транснефть” заключили 10-летнее соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины. Об этом сообщила во вторник украинская компания в Facebook, передает УНН.

“3 декабря 2019 года АО „Укртранснафта“ и ПАО „Транснефть“ заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года” ,- сказано в сообщении.

Документ был подписан директором “Укртранснефти” Николаем Гавриленко и вице-президентом “Транснефти” Сергеем Андроновым в рамках международной конференции “Энергетика в XXI веке” в Загребе (Хорватия). Во время встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщили в “Укртранснафте”.

“Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между „Укртранснафтой“ и „Транснефтью“ актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что базовые принципы сотрудничества между компаниями остаются без изменений, в том числе такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

В сообщении также подчеркивается, что заключение допсоглашения “гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе”, создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов объемами нефти в направлении стран Европы.

Как писал УНН, глава “Газпрома” сообщил, что нужно сделать Украине для транзита газа.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Транснефть, Укртранснафта
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.