В Украину хотели незаконно ввезти комплектующие к военному вертолету

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Контрразведка СБУ предотвратила незаконный ввоз в Украину комплектующих к вертолету "МИ-24". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ в Киеве и Киевской области.

"В Киевской области контрразведчики СБ Украины пресекли попытку незаконного ввоза в нашу страну товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю. Во время таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска "Вильча" правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету "МИ-24" без соответствующих сопроводительных документов. Составляющие системы аварийной записи информации были скрыты среди личных вещей иностранца", - говорится в сообщении.

Указано, что стоимость запчастей составляет более 100 тыс. долл.

"Сейчас следователями спецслужбы осуществлено сообщение иностранцу о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины", - добавили в пресс-службе.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, во Львовской области блокировали незаконный сбыт комплектующих к боевым самолетам МиГ-29.