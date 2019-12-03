Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 16:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4020
Версия для печати

В Украину хотели незаконно ввезти комплектующие к военному вертолету

В Украину хотели незаконно ввезти комплектующие к военному вертолету

фотогалерея

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Контрразведка СБУ предотвратила незаконный ввоз в Украину комплектующих к вертолету "МИ-24". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ в Киеве и Киевской области.

"В Киевской области контрразведчики СБ Украины пресекли попытку незаконного ввоза в нашу страну товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю. Во время таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран на пункте пропуска "Вильча" правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету "МИ-24" без соответствующих сопроводительных документов. Составляющие системы аварийной записи информации были скрыты среди личных вещей иностранца", - говорится в сообщении.

Указано, что стоимость запчастей составляет более 100 тыс. долл.

"Сейчас следователями спецслужбы осуществлено сообщение иностранцу о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины", - добавили в пресс-службе.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, во Львовской области блокировали незаконный сбыт комплектующих к боевым самолетам МиГ-29.

Источник: УНН
Теги: СБУ, вертолет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.