За 9 месяцев ввод в эксплуатацию жилья вырос на 48%

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В январе-сентябре 2019 года в Украине принято в эксплуатацию 7743,4 тыс. м кв. общей площади жилых зданий. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.

Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 48,0%.

Объем принятого в эксплуатацию жилья в городской местности составил 4799,2 тыс. м кв., или 62,0% от общего объема, в сельской - 2944,2 тыс. м кв (38,0%).

Напомним, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что сейчас на стадии строительства в компании находится около 70 домов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений. Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".