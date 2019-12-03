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В ОПЗЖ заявили, что не будут голосовать за продажу “Укрспирта”

В ОПЗЖ заявили, что не будут голосовать за продажу “Укрспирта”

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Народный депутат от фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович рассказал, что их политическая сила не будет поддерживать так называемый “спиртовой” законопроект Зеленского (№ 2300), который предусматривает продажу стратегического государственного предприятия “Укрспирт”, передает УНН.

По словам Рабиновича, против такой затеи Офиса Президента выступает даже министр финансов Украины, потому что “мы и так теряем бюджет”.

“Я думаю, что предлагаемая продажа „Укрспирта“ — это очередная коррупционная схема, которую даже уже министр финансов не поддерживает. Она объясняет, что мы теряем бюджет. Очевидно, кто-то хочет себе набить карманы, вопреки интересам Украины. Наша фракция такое поддерживать не будет никогда”, — сказал депутат.

Как писал УНН, законопроект о приватизации “Укрспирта” включили в повестку дня сегодняшнего заседания парламента. 

В ОП надеются с помощью принятия законопроекта побороть теневой рынок спирта и заработать на приватизации спиртзаводов ГП около 5-6 млрд грн.

Однако, экономисты и эксперты такие планы Офиса Зеленского называют фантазиями, поясняя, что “Укрспирт” просто пустят с молотка по цене металлолома, государство потеряет стратегическую для себя спиртовую отрасль, а рынок Украины в результате захлестнёт контрабанда спирта с оккупированных территорий, Приднестровья и России. 

О реальности таких печальных прогнозов экспертов, в частности, говорит норма проекта ЗУ № 2300 о разрешении импорта спирта в Украину. 

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование, Укрспирт
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