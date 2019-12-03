Денисова рассказала об условиях содержания Маркива

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вместе с представителем по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеславом Петлеваний и начальником отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы за рубежом и на временно оккупированной территории Еленой Тучини посетили Виталия Маркива, который был осужден в Италии якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Виталий содержится в миланской исправительной колонии „Опера“, где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления. Во время общения Виталий отметил, что для него эта встреча была ожидаемая и чрезвычайно важна. Мы подробно обсудили обстоятельства дела, по которому итальянской суд признал виновным гражданина Украины в убийстве итальянского журналиста”, — написала Денисова по итогам встречи.

Она отметила, что дело основывается на показаниях единственного свидетеля — французского журналиста, при этом, никаких экспертиз следствием проведено не было.

Также, по словам омбудсмена, в официальных документах по делу итальянская сторона отмечает пребывания Маркива в составе парамилитарных структур — а на самом деле украинец принадлежал к военнослужащим Национальной Гвардии Украины.

“Отмечаю, что обвинительным приговором по делу Виталия Маркива Национальную Гвардию Украины будет признано временным формированием, действия которого были незаконными, что в дальнейшем будет использоваться РФ. Поэтому можно утверждать, что дело нашего гражданина имеет политическое значение”, — отметила Денисова.

Она подчеркнула также, что Украина неоднократно предлагала итальянской стороне создать совместную рабочую группу для расследования и установления виновных в убийстве Рокелле.

Денисова призвала государственные органы Украины определиться со статусом Маркива, осужденного в Итальянской Республике, а также выразила просьбу к украинской диаспоре, итальянцам и итальянским СМИ относительно максимального огласки и распространения объективной информации об обстоятельствах гибели Андреа Роккелли.

Уполномоченный по правам человек также обратилась к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович и международного сообщества с призывом держать на контроле это резонансное дело.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива до 24 лет заключения.

В октябре суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву, который был приговорен к 24 годам заключения.

Уже несколько лет 30-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.